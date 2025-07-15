Δούκας: «Μέχρι το τέλος καλοκαιριού πάνω από 70 σχολεία στην Αθήνα θα είναι έτοιμα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ανακαινίσεις σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών σε 70 εξ αυτών έως το τέλος καλοκαιριού, όπως δήλωσε ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, κατά την επίσκεψή του στο 57ο Γυμνάσιο και Λύκειο στους Αμπελόκηπους.

Ο δήμαρχος επισκέφθηκε τον χώρο -συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Υποδομών, Ανδρέα Γραμματικογιάννη- προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και τεχνικά συνεργεία.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Δούκας παρατήρησε: «Το καλοκαίρι τα σχολεία κλείνουν για τους μαθητές και ανοίγουν για τα συνεργεία του Δήμου. Πεντηκοστό έβδομο Γυμνάσιο και Λύκειο, 7η κοινότητα. Βαψίματα, κουφώματα, νέα κλιματιστικά. Είναι πολύ χαρούμενη συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα. Βάζουν και εκείνοι τις πινελιές τους. Συνολικά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πάνω από 70 σχολεία στην Αθήνα θα είναι έτοιμα. Ραντεβού τη νέα σχολική χρονιά σε σύγχρονες, ανανεωμένες και φιλόξενες σχολικές αίθουσες».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος τόνισε: «Ο Δήμος Αθηναίων, οι τεχνικές του υπηρεσίες, ακούν τις ανάγκες, ακούν τα αιτήματα και επεμβαίνουν σε σχολεία, τα οποία δεν είχαν κανένα είδος επέμβασης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιμένουμε τον Σεπτέμβρη τα παιδιά στις ανακαινισμένες σχολικές αίθουσες για να απολαύσουν το μάθημα με ασφάλεια».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα, αποκατάσταση δαπέδων, συντήρηση κουφωμάτων και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί σε έξι σχολεία, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα συνεχιστούν σε περισσότερα από 70, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

