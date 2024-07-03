Πρόστιμο 20.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής επειδή, όπως αποκάλυψε η φιλοζωική οργάνωση Animal Rescue and Defence Squad, χρησιμοποιούσε ως κράχτες δύο παπαγάλους Macaw.

Σύμφωνα με την οργάνωση, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από το Τμήμα Κασσάνδρειας, το δασαρχείο Χαλκιδικής και ο δήμος Κασσάνδρας.

Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας έφτασε σε σημείο να κόψει τα φτερά των πτηνών ώστε να μην μπορούν να πετάξουν.

«Με την άψογη συνεργασία όλων μας με εντολή εισαγγελέα αφαιρέθηκαν δύο παπαγάλοι Macaw , τους οποίους χρησιμοποιούσανε για κερδοσκοπικό σκοπό στην παραλία Πευκοχωρίου. Κατατέθηκε μήνυση για Όρους ευζωίας και παθητική κακοποίηση και με εντολή του Εισαγγελέα Χαλκιδικής τα ζώα αφαιρέθηκαν και φυσικά βεβαιώθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του 4830/2021 ύψους 20.000€» αναφέρεται στην ανακοίνωση της φιλοζωικής οργάνωσης.

Η ανακοίνωση από την Animal Rescue and Defence Squad:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.