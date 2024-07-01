Νέα πλατφόρμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στη ΒΑ Χαλκιδική

Οι σύγχρονοι οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη ενσωμάτωσης στη στρατηγική τους πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης επενδύοντας συστηματικά σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση των φυσικών πόρων με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των δραστηριοτήτων τους.

Πρόσφατα, η Ελληνικός Χρυσός παρουσίασε τη νέα, απλοποιημένη online πλατφόρμα του βραβευμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το οποίο η εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει εντός και γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεών της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας από το 1995. Στη σημερινή του μορφή, το πρόγραμμα, αριθμεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 500 σημείων ελέγχου, μέσω του οποίου καταγράφονται, εξετάζονται και μετρούνται 15 διαφορετικές περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ποιότητα των υδάτων, του αέρα, του εδάφους, καθώς και τα επίπεδα θορύβου, δονήσεων και εκπομπών σκόνης.

Η νέα απλοποιημένη πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στο environmental.hellas-gold.com, παρουσιάζει με έναν απλό, άμεσο και οπτικά φιλικό τρόπο, τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόγραμμα, διευκολύνοντας την κατανόηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή με έμφαση σε αυτά που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Οι επισκέπτες, έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε έναν τρισδιάστατο, διαδραστικό χάρτη, να επιλέξουν ένα από τα 500 σημεία μέτρησης και να ενημερωθούν για τις τιμές των περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενώ για όσες παραμέτρους είναι εφικτό, δίνονται απτά παραδείγματα από την καθημερινότητα, για την καλύτερη επεξήγηση των επιπέδων κάθε μεμονωμένης τιμής. Αυτή η προσέγγιση καθιστά την πληροφορία προσιτή σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που δεν έχουν εξοικείωση με την επιστημονική ορολογία. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να συγκρίνουν τις τρέχουσες τιμές με αυτές του παρελθόντος.

Παράλληλα, με διαρκή επιδίωξη την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς της εταίρους, η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για την ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή δραστηριοποίησής της.

Η νέα ανανεωμένη πλατφόρμα, είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, αλλά και για την ενδυνάμωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία.



Πηγή: skai.gr

