Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαλκιδική, καθώς μια 13χρονη έχασε τη ζωή της στο Ποσείδι από κεραυνό.
Ο κεραυνός χτύπησε το κορίτσι την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και η μητέρα.
Εσπευσμένα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την ανήλικη στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
Στην περιοχή της Χαλκιδικής επικρατούσε από το πρωί σφοδρή κακοκαιρία, με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.
