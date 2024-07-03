Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που στρατολογούσε αλλοδαπούς με σκοπό την εργασιακή τους εκμετάλλευση, εξασφαλίζοντας την διακίνηση τους στη χώρα μας και τη διοχέτευση τους σε αγροτικές περιοχές της επαρχίας.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 9 μελών που στρατολογούσε με πρόσχημα καλύτερες οικονομικές απολαβές, αλλοδαπούς από χώρα της Ασίας, οι οποίοι εργάζονταν νόμιμα στη Ρουμανία και αφού εξασφάλιζε την διακίνηση τους στη χώρα μας και την εγκατάσταση τους σε ενδιάμεσα σημεία, τους αφαιρούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα έως την δήθεν αποπληρωμή του χρέους και τους οδηγούσε σε χωριά της επαρχίας, όπου απασχολούνταν ως εργάτες σε εποχικές καλλιέργειες.

Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα πέντε μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 33 έως 61 ετών

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση που έλαβε χώρα την Δευτέρα (1-7-2024) στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν 29χρονη και 30χρονος ομοεθνείς των υπό εκμετάλλευση αλλοδαπών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα πέντε μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 33 έως 61 ετών.

Σε βάρος των μελών της οργάνωσης σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων και παράβαση του κώδικα περί μετανάστευσης.

Πώς δρούσαν

Τα συγκεκριμένα μέλη σύστησαν το εγκληματικό κύκλωμα και δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας από το Σεπτέμβριο του 2023 με μεθοδικό τρόπο δράσης και διακριτούς ρόλους.

Με την υποστήριξη της εγκληματικής οργάνωσης, οι αλλοδαποί μετακινούνταν αεροπορικώς από τη Ρουμανία προς τη Σερβία και έπειτα οδικώς προς τη Βόρεια Μακεδονία, περνούσαν παράνομα τα χερσαία σύνορα της χώρας μας και μεταφέρονταν από τα μέλη της οργάνωσης με τα ιδιωτικά τους οχήματα με ενδιάμεσους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, όπου τους παρακρατούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης για την αποπληρωμή του χρέους που είχε δημιουργηθεί από τη διακίνηση τους και την εύρεση εργασίας τους.

Η είσοδος των αλλοδαπών, που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση, στην Ελλάδα επιτυγχάνονταν με τη συνδρομή έτερων εγκληματικών ομάδων διακίνησης υπό την καθοδήγηση της 29χρονης γυναίκας.

Τελικός προορισμός των θυμάτων ήταν διάφορες περιοχές της επαρχίας, όπου παραλαμβάνονταν από επιστάτες μέλη της οργάνωσης που επέβλεπαν και επιτηρούσαν την κίνηση τους, ώστε να διοχετεύονται χρήματα στην εγκληματική οργάνωση από την εργασιακή τους εκμετάλλευση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των συλληφθέντων μελών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν παρακρατηθεί και σημειώσεις που αφορούσαν τις κινήσεις των αλλοδαπών, παραστατικά μεταφοράς χρημάτων από τους εργάτες αλλοδαπούς προς την οργάνωση και το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ.

Σε ένα από τα θύματα εμπορίας λόγω της εργασιακής του εκμετάλλευσης παρασχέθηκε αρωγή και προστασία από την ανωτέρω υπηρεσία, με τη συνδρομή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ζητήματα εμπορίας ανθρώπων «Α21» και «OUR GREECE».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

