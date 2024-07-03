Eξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις και κλοπές χρηματοκιβωτίων από επιχειρήσεις και σε διαρρήξεις ATM στην περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 μέλη που είναι έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της προχθες, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Παλαιό Φάληρο, Ωραιόκαστρο και Διαβατά Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης κατά την οποία συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης, ενώ ακόμα -2- μέλη της οργάνωσης είναι έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας μας.

Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα που εκδόθηκαν δυνάμει σχηματισθείσας δικογραφίας για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, απείθεια, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2021 έως και τα μέσα του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών χρηματοκιβωτίων και ATM σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργούσαν με διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, ενώ στόχος τους ήταν κυρίως καταστήματα και χώροι στα οποία υπήρχαν εγκατεστημένα ΑΤΜ και χρηματοκιβώτια.

Ενδεικτικό της οργάνωσης και της υποδομής που είχαν σχηματίσει για την τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, είναι η προμήθεια με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρικό-υδραυλικό διαστολέα) για την αποκόλληση πακτωμένων χρηματοκιβωτίων από το σταθερό σημείο στο οποίο είναι βιδωμένα.

Ένας εκ των δραστών που είχε το ρόλο της μεταφοράς του εξοπλισμού, όταν εντόπιζαν το χρηματοκιβώτιο, προσέγγιζε το σημείο και με τη χρήση του ανωτέρω εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού αποκολλούσε το πακτωμένο χρηματοκιβώτιο από τη σταθερή του βάση.

Όσον αφορά τα ΑΤΜ, αφού διαρρήγνυαν τα σταθερά σημεία του χρηματοκιβωτίου με χρήση οξυγονοκόλλησης ή τροχού, τοποθετούσαν τον ηλεκτρικό-υδραυλικό διαστολέα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματικό ποσό.

Η προσέγγιση και διαφυγή τους από το σημείο της διάρρηξης γινόταν με αυτοκίνητο στο οποίο τοποθετούσαν άλλοτε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, τις οποίες είχαν αφαιρέσει από άλλο αυτοκίνητο και άλλοτε εξ’ υπαρχής πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε αυτοκίνητα ίδιας μάρκας και χρώματος.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση αφαίρεσαν Ι.Χ. φορτηγό προκειμένου να μεταφέρουν το ΑΤΜ., το οποίο σκόπευαν να αφαιρέσουν.

Εξιχνιάσθηκαν 5 περιπτώσεις διαρρήξεων με σκοπό την κλοπή χρηματοκιβωτίων από επιχειρήσεις και 5 περιπτώσεις διαρρήξεων σε ΑΤΜ, εκ των οποίων οι 2 σε ΑΤΜ που ήταν εγκατεστημένα σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αττικής

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις διαρρήξεων με σκοπό την κλοπή χρηματοκιβωτίων από επιχειρήσεις, -5- περιπτώσεις διαρρήξεων σε ΑΤΜ., εκ των οποίων οι -2- σε ΑΤΜ που ήταν εγκατεστημένα σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Αττικής, κλοπή φορτηγού και κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δράση της, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -160.000- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

