Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις, στις περιοχές Παναγιά (Ντα) και Σκάλα Ποταμιάς, που εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 05.00 το πρωί, στο νησί της Θάσου, λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Για την κατάσβεσή τους έσπευσαν, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα, ένα (1) αεροσκάφος και δύο (2) ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Επίσης, μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κεραμωτής Καβάλας, 18 πυροσβέστες με μία (1) ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα καθώς και με ελικόπτερο μια (1) ακόμη ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Λογω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας στο νησί της Θάσου, εκδηλωθήκαν 2 διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σχετικό δελτίο τύπου:https://t.co/lwni60VdkQ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.