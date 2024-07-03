Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές από κεραυνό σε δασικές εκτάσεις στη Θάσο

Έσπευσαν πάνω από 30 πυροσβέστες

UPDATE: 11:39
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις, στις περιοχές Παναγιά (Ντα) και Σκάλα Ποταμιάς, που εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 05.00 το πρωί, στο νησί της Θάσου, λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Για την κατάσβεσή τους έσπευσαν, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα, ένα (1) αεροσκάφος και δύο (2) ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Επίσης, μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κεραμωτής Καβάλας, 18 πυροσβέστες με μία (1) ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα καθώς και με ελικόπτερο μια (1) ακόμη ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Θάσος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark