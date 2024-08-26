Τριπλή εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος από τη Βέροια, πριν από μία εβδομάδα.

Η πρώτη έρευνα αφορά το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό, η δεύτερη το καθεστώς λειτουργίας του λούνα παρκ και η τρίτη τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις που έλαβε για να λειτουργήσει τόσο φέτος όσο και τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ και τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού, στο «κάδρο» των ευθυνών θα βρεθούν εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής, μηχανικοί που φέρεται να πιστοποίησαν την καταλληλότητα των μηχανημάτων κ.ά.

Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης ζήτησε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου να επιμεληθεί προσωπικά των τριών συγκεκριμένων ποινικών ερευνών.Στο μεταξύ, το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πολυγύρου πέρασε το πρωί ο πατέρας του άτυχου 19χρονου. Συνοδευόμενος από τους δικηγόρους της οικογενείας,

Στην εισαγγελέα ο πατέρας του 19χρονου

Νωρίτερα ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο μοιραίο «crazy dance» μετέβη στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου συνοδευόμενος από τους δικηγόρους της οικογενείας, όπου παρέδωσε στην Εισαγγελέα όλα τα έγγραφα του τεχνικού ελέγχου.

Ο κος Καμπαϊλήςπροσκόμισε στον εισαγγελέα έγραφα που συνδέονται με τις συνθήκες ασφάλειας των εγκαταστάσεων αλλά και το καθεστώς λειτουργίας του λούνα παρκ και κατήγγειλε ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι υπήρχε συνεργασία μεταξύ του δήμου Κασσάνδρας αλλά και του 58χρονου επιχειρηματία που διατηρούσε το λούνα παρκ

Σύμφωνα με τον πατέρα του νεαρού από τη Βέροια, το λούνα παρκ λειτουργούσε με υπεύθυνες δηλώσεις αντί για πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο, ενώ ο ίδιος έθιξε την ακαταλληλότητα του μοιραίου παιχνιδιού (Crazy Dance).

«Σήμερα πιστεύουμε ότι θα πείσουμε τον εισαγγελέα ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διώξεις [...]. Θα καταθέσω όλα τα έγγραφα που συμπληρωματικά αποδεικνύουν τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων. Αρκετών», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Χθες ο πατέρας, μετά το τρισάγιο που έγινε στον τόπο του μοιραίου λούνα παρκ, κατήγγειλε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν παροπλισμένο, προοριζόταν για παλιοσίδερα και επισκευάστηκε πρόχειρα

