Στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου έφτασε το πρωί της Δευτέρας ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο μοιραίο «crazy dance», σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Συνοδευόμενος από τον 16χρονο γιο του, που ήταν μαζί με τον 19χρονο Γιάννη την στιγμή που βρήκε ακαριαίο θάνατο, ο κ. Γιώργος Καμπαϊλής, τόνισε πως θα παραδώσει στην Εισαγγελέα όλα τα έγγραφα του τεχνικού ελέγχου που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα του παιχνιδιού, το οποίο οδήγησε στον θάνατο τον γιο του, αλλά και τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Εισαγγελέας θα πειστεί ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διώξεις, καθώς ο εν ζωή γιος του είναι ο μόνος που ξέρει τι πραγματικά έχει συμβεί. Όπως είπε ο πατέρας του 19χρονου, κατέχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι υπήρχε συνεργασία μεταξύ του δήμου Κασσάνδρας αλλά και του 58χρονου επιχειρηματία που διατηρούσε το λούνα παρκ.

Δεν θέτει ζήτημα οικονομικού σκανδάλου, καθώς οι Δήμοι μπορούν να κάνουν απευθείας αναθέσεις σε επιχειρηματίες μέχρι 30.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.