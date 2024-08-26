Λογαριασμός
Χαλκιδική: Στην εισαγγελέα ο πατέρας του 19χρονου - «Θα την πείσουμε να προχωρήσει στις απαραίτητες διώξεις»

Συνοδευόμενος από τον 16χρονο γιο του τόνισε πως θα παραδώσει στην Εισαγγελέα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα του παιχνιδιού

Λούνα παρκ

Στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου έφτασε το πρωί της Δευτέρας ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο μοιραίο «crazy dance», σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Συνοδευόμενος από τον 16χρονο γιο του, που ήταν μαζί με τον 19χρονο Γιάννη την στιγμή που βρήκε ακαριαίο θάνατο, ο κ. Γιώργος Καμπαϊλής, τόνισε πως θα παραδώσει στην Εισαγγελέα όλα τα έγγραφα του τεχνικού ελέγχου που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα του παιχνιδιού, το οποίο οδήγησε στον θάνατο τον γιο του, αλλά και τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Εισαγγελέας θα πειστεί ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διώξεις, καθώς ο εν ζωή γιος του είναι ο μόνος που ξέρει τι πραγματικά έχει συμβεί. Όπως είπε ο πατέρας του 19χρονου, κατέχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι υπήρχε συνεργασία μεταξύ του δήμου Κασσάνδρας αλλά και του 58χρονου επιχειρηματία που διατηρούσε το λούνα παρκ.

Δεν θέτει ζήτημα οικονομικού σκανδάλου, καθώς οι Δήμοι μπορούν να κάνουν απευθείας αναθέσεις σε επιχειρηματίες μέχρι 30.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

