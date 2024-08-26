Την καταγγελία ότι – με δικά της έξοδα, 60 ευρώ βενζίνη και 68 διόδια – πήγε και γύρισε από την Αθήνα στο υποθηκοφυλακείο Μεσολογγίου, γιατί δεν μπορούσε να καταθέσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά μεταγραφής μιας γονικής παροχής, έκανε τηλεθεάτρια στον ΣΚΑΪ.

Αφού τα κατέθεσε, οι υπάλληλοι της ζήτησαν να ξαναγυρίσει μετά από 15 μέρες στο Μεσολόγγι για να παραλάβει το πιστοποιητικό μεταγραφής – αν ήταν έτοιμο – γιατί δεν μπορούσαν να της το στείλουν ούτε ταχυδρομικά, ακόμα και αν η ίδια είπε ότι θα είναι με δικά της έξοδα.

Η απάντηση του υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Η κυρία αυτή πήγε να εξυπηρετηθεί από ένα υποθηκοφυλακείο που δεν ανήκει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , ούτε στο Κτηματολόγιο, γι αυτό και τα κλείνουμε» απάντησε σχολιάζοντας την καταγγελία ο Κων. Κυρανάκης.

«Με βάση τον προγραμματισμό μας, όλα τα υποθηκοφυλακεία θα έχουν κλείσει μέχρι το τέλος του έτους. Το παλιό σύστημα υποθηκοφυλακείων μετατρέπεται επομένως σε ψηφιακό κτηματολογίου » είπε ο υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

