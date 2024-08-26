Τα Προγράμματα Δεξιοτήτων είναι το κλειδί για την Αγορά Εργασίας σύμφωνα με το E-Learning του ΕΚΠΑ

Oι τεχνολογικές προκλήσεις αναδιαμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας φέρνοντας στην επιφάνεια νέες ικανότητες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το νέο τοπίο που αναδύεται είναι αυτό που οι μεγάλες εταιρείες συμβούλων αποκαλούν «επανάσταση των δεξιοτήτων»: νέες πιο εξελιγμένες δεξιότητες που περιλαμβάνουν τόσο κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όσο και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες καθώς και τεχνολογικές δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον Ομ. Καθηγητή Οικονομικών και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ε-Learning του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Πετράκη «το να ξανασκεφτούμε και να επανασχεδιάσουμε τη σχέση που συνδέει τη μάθηση με το κέρδος για τους εργαζόμενους και το να επενδύσουμε στις αλλαγές που απαιτούνται για να εφοδιάσουμε τους πολίτες του αύριο με τις δεξιότητες του μέλλοντος είναι επιτακτική ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς». Στο πλαίσιο αυτό, στο E-Learning του ΕΚΠΑ διατίθενται πλήθος εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με τις δεξιότητες όπως πχ αναλυτική και κριτική σκέψη, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, δεξιότητες επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργικότητα στον επαγγελματικό χώρο, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, δεξιότητα αυτοηγεσίας, η δεξιότητα της περιέργειας κ.ά

«Σε αυτή τη συγκυρία και με δεδομένες τις δημογραφικές μεταβολές των δυτικών κοινωνιών ο ρόλος της Δια βίου εκπαίδευσης είναι περισσότερο κρίσιμος από ποτέ, διότι καλείται και είναι σε θέση να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων δίνοντας έτσι ευκαιρίες ισότητας και συμπερίληψης σε πολλές ομάδες εργαζομένων. Μπορεί τα άτομα να μην έχουν έλεγχο στην κοινωνική και οικονομική τους προέλευση ή στην ποιότητα της εκπαίδευσής τους αλλά έχουν σε έναν βαθμό τον έλεγχο της επαγγελματικής τους εξέλιξης ως προς τους τομείς της απασχόλησης που επιλέγουν και τις επαγγελματικές αποφάσεις που λαμβάνουν στη διάρκεια της καριέρας τους», αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Πετράκης.



«Μάλιστα στo πλαίσιo της ανάδειξης της σημασίας των οριζόντιων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, προσφέρουμε μέσω του E-Learning του ΕΚΠΑ για κάθε ενδιαφερόμενο ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο “Η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απαραίτητο Εφόδιο για την Επαγγελματική Ζωή”. Βασικός σκοπός του επιμορφωτικού υλικού είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιότητες και να καταστήσει σαφές ότι η απόκτηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι διαβατήριο στη σημερινή και τη μελλοντική αγορά εργασίας.

Οι δεξιότητες που θα είναι σε ζήτηση είναι φυσικά οι τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο αλλά και σε βασικό επίπεδο. Ως το 2030 θα έχουν την μεγαλύτερη αύξηση κατά 55% αντιπροσωπεύοντας το 17% των ωρών εργασίας σε σύγκριση με το 11% του 2016 (Mc Kinsey Global Institute 2023) καθώς θα απαιτούνται και σε εργασίες που δεν θεωρούνται αμιγώς τεχνολογικές, όπως η νοσηλευτική ή η εκπαίδευση όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες θα έχουν αυξανόμενη χρήση. Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης θα είναι όλο και πιο σημαντικές στον ψηφιακό κόσμο, με την χρήση τους να αυξάνεται από το 18% σήμερα στο 22% το 2030.

Οι γνωστικές δεξιότητες θα έχουν επίσης ζήτηση, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται από τις βασικές γνωστικές δεξιότητες σε δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου, όπως η δημιουργικότητα, η επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών και η κριτική σκέψη. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η ζήτηση για φυσικές και χειρωνακτικές δεξιότητες θα μειωθεί από το 31% των ωρών εργασίας στο 25%, αλλά θα παραμείνει ωστόσο μεγαλύτερη κατηγορία εργατικού δυναμικού. Με βάση την ανάλυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, η ζήτηση για διαφορετικές δεξιότητες θα διαφέρει ανάλογα με τον τομέα.

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα 23 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει περισσότερα από 600 προγράμματα επιμόρφωσης με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 180.000 άτομα.



