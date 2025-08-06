Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία Σάρτης Χαλκιδικής, χθες το απόγευμα, 46χρονος Ρουμάνος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: skai.gr

