Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία Σάρτης Χαλκιδικής, χθες το απόγευμα, 46χρονος Ρουμάνος.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
