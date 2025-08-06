Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο μηχανάκι στη Χ.Τρικούπη, άνοιξε ο δρόμος

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι ύποπτο στο μηχανάκι που ήταν σταθμευμένο κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

UPDATE: 11:56
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ΕΛΑΣ να πραγματοποιεί ελέγχους σε ύποπτο μηχανάκι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι μετά από έλεγχο δεν διαπίστωσαν κάτι ύποπτο. 

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που είχε κλείσει στη συμβολή της με την οδό Σόλωνος.

Πηγή: skai.gr

