Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ΕΛΑΣ να πραγματοποιεί ελέγχους σε ύποπτο μηχανάκι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι μετά από έλεγχο δεν διαπίστωσαν κάτι ύποπτο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που είχε κλείσει στη συμβολή της με την οδό Σόλωνος.

Πηγή: skai.gr

