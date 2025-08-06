Για την έλλειψη πληροφόρησης και καθοδήγησης από την πλευρά της πλοιοκτήτριας εταιρείας του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης σε ξέρα λίγο έξω από το λιμάνι των Νέων Στύρων, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Online ο επιβάτης, Γιάννης Ζαμπετάκης.

Ο κ. Ζαμπετάκης περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα μετά την προσάραξη του πλοίου και την προσπάθεια των επιβατών να αποβιβαστούν από το φέρι μποτ χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία ενημέρωση από το πλήρωμα.

«Από τη στιγμή που χτύπησε το πλοίο στην ξέρα μέχρι τη στιγμή που αποβιβαστήκαμε, δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση. Δεν ακούσαμε ούτε μια λέξη από το πλήρωμα. Πήγαμε μόνοι μας στο σαλόνι του πλοίου και βγάζαμε τα σωσίβια μέσα από τους καναπέδες. Υπήρχαν παιδάκια ξένα που κλαίγανε...Γινόταν ένα πανδαιμόνιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο χάρη στα ιδιωτικά σκάφη.

«Άνθρωποι ήρθαν με ιδιωτικές βάρκες. Ήρθε ένα σκάφος του λιμενικού κάποια στιγμή που απλά παρατηρούσε την όλη κατάσταση» επισήμανε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι άφαντη από χθες ενώ τα οχήματα παραμένουν μέσα στο πλοίο. «Είμαστε εδώ και κάποια γυναίκα από το δήμο μαζεύει τα κλειδιά των αυτοκινήτων» είπε.

«Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που δεν έχουν καταλύματα. Έχουν μηδέν πληροφόρηση. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος από το λιμενικό».

«Βγήκαμε από το φέρι μποτ πηδώντας σε μια βάρκα που χωρούσε γύρω στα 7 άτομα. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθαν οι ιδιώτες και μας σώσανε» είπε ο κ. Ζαμπετάκης υπογραμμίζοντας ότι κατά την αποβίβαση τους από το πλοίο και συγκεκριμένα από μια σκάλα που υπήρχε στο πλαϊνό τοίχωμα, υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος από το προσωπικό.

«Κανείς δεν μίλησε να καθησυχάσει τον κόσμο. Το πλοίο έγερνε, είχε κάποια κλίση προς τα αριστερά. Ο καπετάνιος προσπαθούσε να κάνει μανούβρες να το ξεκολλήσει. Εμείς πανικόβλητοι βλέπαμε ότι το πλοίο δεν μπορούσε να ξεκολλήσει» συνέχισε ο κ. Ζαμπετάκης.

«Πρέπει να βγει η εταιρεία να μιλήσει στον κόσμο και να πει κάποια βήματα που θα κάνει. Δηλαδή, οικονομική κάλυψη, ψυχολογική οδύνη, κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων, έλλειψη φαρμακευτικής υποστήριξης στον κόσμο. Υπάρχει ένα κενό. Δεν ξέρουμε» εξήγησε.

Ο κ. Ζαμπετάκης υποστήριξε ακόμη ότι στη συγκεκριμένη ξέρα είχε χτυπήσει ένα ακόμα φέρι μποτ πριν 15 χρόνια και από τότε έχει μπει ένα φαναράκι από ιδιώτη.

