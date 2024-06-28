Για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης συνελήφθη Έλληνας στο Ρέθυμνο με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών να κατάσχουν 27 δενδρύλλια κάνναβης.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συντονισμένης Αστυνομικής επιχείρησης εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών.

Πρωινές ώρες σήμερα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, του ΤΑΕ Μυλοποτάμου και του ΤΑΕ Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 27 δενδρύλλια τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, εντός οικίας, που βρισκόταν όμορα της φυτείας, εντοπίσθηκε άτομο το οποίο και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 10 φυτώρια δενδρυλλίων κάνναβης και 44 γραμμάρια κάνναβης. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.