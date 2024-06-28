Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην Αθήνα, ένας 33χρονος και μια 36χρονη σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για απάτη κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και χρήση πλαστού εγγράφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την έρευνα προέκυψε ότι ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, παρουσιαζόμενος ως οικονομικός σύμβουλος και ειδικός σε επενδύσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες και τους έπειθε να συμμετάσχουν σε επενδυτικά προγράμματα, τα οποία εμφάνιζε ως αξιόπιστα και αποδοτικά.

Πρόκειται για επενδυτικά προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου, είτε στο χρηματιστήριο χρυσού, με τη χρήση ρομποτικών εργαλείων για μακροπρόθεσμο κέρδος, είτε σε επενδύσεις με τη χρήση ειδικών λογισμικών υπερπολλαπλασιαμού κέρδους βραχυπρόθεσμα.

Ο 33χρονος παρουσίαζε στα θύματα ότι τοποθετούσε τα χρηματικά ποσά, τα οποία τους έπειθε να επενδύσουν, σε παγκόσμια χρηματομεσιτική εταιρία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Διαχειριζόταν τα επενδυθέντα κεφάλαια των θυμάτων του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές, καθώς και να μην προβαίνουν σε είσπραξη αλλά στην επανατοποθέτησή τους με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Τη νομιμοφάνεια της δραστηριότητάς του και την προσέλκυση περισσοτέρων θυμάτων ενίσχυε μέσω εταιριών που είχε ιδρύσει προς το σκοπό αυτό.

Μάλιστα όπως τονίζει η ΕΛΑΣ στη σχετική ανακοίνωση, για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, παρουσίαζε βίντεο ή προγράμματα λογισμικού σχετικά με τη λειτουργία των επενδυτικών προγραμμάτων, εμφάνιζε την ύπαρξη προσωπικών μεριδίων και παρουσίαζε πλαστά αντίγραφα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας του, επεδείκνυε διάφορες ιστοσελίδες σχετικά με τα παρόντα και πιθανά μελλοντικά κέρδη και διαγράμματα στα οποία εμφαίνονταν η πορεία των επενδύσεων και των κινήσεων σε χρυσό με αποτυπωμένες αριθμητικές επιδόσεις έναντι του επενδυθέντος κεφαλαίου.

Η 36χρονη ενεργώντας από κοινού με τον 33χρονο, ήταν επιφορτισμένη με την ανεύρεση νέων πελατών- θυμάτων και διαχείριση τους, προβαίνοντας σε τηλεφωνικές κλήσεις προκειμένου να ενημερώσει τα θύματα σχετικά με τα κέρδη από την υποτιθέμενη επένδυση που είχαν πραγματοποιήσει.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης ενώ το συνολικό χρηματικό όφελος υπολογίζεται μέχρι στιγμής ότι ανέρχεται σε ποσό ύψους 502.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

