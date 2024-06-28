«Γρανικός»: Στην τελική της φάση η διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης

Η τελική φάση της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Γρανικός» διεξήχθη στις 27 Ιουνίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων Αξιού, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της 33 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «Κυδωνίων», της 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «Απόσπασμα Συνταγματάρχη Διαλέτη», της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «Πόντος» και του 723 Τάγματος Μηχανικού.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σκοπός της άσκησης, ήταν η ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού στην τεχνική διάβασης υδάτινου κωλύματος, υπό τις συνθήκες ενός σύγχρονου περιβάλλοντος επιχειρήσεων.

Κατά την τελική φάση της άσκησης, την οποία παρακολούθησε ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας του προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

