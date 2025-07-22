Ομπρέλες, ξαπλώστρες και καθίσματα που είχαν τοποθετηθεί παράνομα στην παραλία της Γερακινής από κατοίκους και παραθεριστές της περιοχής απομάκρυνε, σήμερα το πρωί, συνεργείο του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής, έπειτα από καταγγελίες άλλων πολιτών που διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν μπορούν να τοποθετήσουν τη δική τους ομπρέλα στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι το φαινόμενο της παράνομης τοποθέτησης καθισμάτων και ομπρελών στην άμμο ξεκινάει στις αρχές του καλοκαιριού και διαρκεί ως το τέλος του καθώς - όσοι μένουν σε κατοικίες μπροστά στη θάλασσα - τοποθετούν μέσα στην άμμο τσιμεντένιες βάσεις και σε αυτές στηρίζουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, τις οποίες δένουν με αλυσίδες.

«Κάποιοι μάλιστα, πακτώνουν στην άμμο και άλλες τρεις ή τέσσερις ομπρέλες δίπλα από τη δική τους καθώς δε θέλουν να έχουν άλλους ανθρώπους δίπλα τους. Σε αυτές φιλοξενούν και τους φίλους ή τους επισκέπτες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα στον Δήμο Πολυγύρου είναι πολύ έντονο στις παραλίες της Γερακινής και των Καλυβών. Γενικότερα, όμως, το ίδιο συμβαίνει και σε όλη τη Χαλκιδική, όπου υπάρχουν παραθεριστικές κατοικίες μπροστά στη θάλασσα ή κοντά στη θάλασσα», υπογράμμισε ο δήμαρχος και διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με όσα μηχανήματα, πόρους και εργατικό δυναμικό διαθέτει ο δήμος.

«Προχωρήσαμε και πέρσι σε μια παρόμοια ενέργεια. Ενημερώσαμε τον κόσμο ότι είναι παράνομο να πηγαίνει κάποιος να τοποθετεί μόνιμα μια ομπρέλα με αλυσίδα και ξαπλώστρα στην παραλία και να καταλαμβάνει το χώρο που πρέπει να είναι ελεύθερος για όλους», σημείωσε.

Ο δήμαρχος επισήμανε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται όσοι είχαν τοποθετήσει τις ομπρέλες τους στην παραλία και απομακρύνθηκαν, ωστόσο διαμαρτύρονταν ως τώρα και εκείνοι που δεν μένουν μπροστά στη θάλασσα και θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα όσα μαζέψει ο δήμος θα συγκεντρωθούν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία από όπου οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να τα παραλάβουν, χωρίς όμως να τα επανατοποθετήσουν.

H άλλη πλευρά...

«Θεωρώ υπερβολική από πλευράς του δήμου Πολυγύρου την κίνηση αυτή, το να απομακρύνουν δηλαδή τις ομπρέλες και τις καρέκλες που βάζουμε στην παραλία», τόνισε στην κάμερα της ΕΡΤ ο κ. Δημήτρης, κάτοικος της περιοχής την περίοδο του καλοκαιριού από το 1985.

Ο 75χρονος περνά τα καλοκαίρια του στο σπίτι του κοντά στη θάλασσα στη Γερακινή και δεν μπορεί, όπως είπε, να ανεβοκατεβάζει καθημερινά την καρέκλα, την ομπρέλα και το τραπεζάκι που έχει τοποθετήσει στην αμμουδιά.

«Είναι μια παραλία αυστηρά "οικογενειακή", εμείς ερχόμαστε από τα γύρω σπίτια εδώ και χρόνια και τα πράγματα που έχουμε φέρει δεν είναι ομπρέλες ή ξαπλώστρες για επαγγελματική χρήση, όπως κάνουν τα μπιτς μπαρ», τόνισε μεταξύ άλλων ο παραθεριστής και στάθηκε αδύνατον να δεχθεί ότι ενέργειες σαν τις δικές του δεν επιτρέπονται από τον νόμο σε καμιά ελληνική παραλία.

