Σχεδόν 700 ξαπλώστρες και 300 ομπρέλες, που καταλάμβαναν αυθαίρετα περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστου δημόσιου χώρου, απομακρύνθηκαν από την παραλία της Αφύτου Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας, την περασμένη Πέμπτη, 10 Ιουλίου, ο Δήμος, σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής και με την παρουσία ανδρών του ΑΤ Κασσανδρείας, προχώρησε στην εκτέλεση Πράξης Απομάκρυνσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων στον αιγιαλό της Αφύτου.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης των κατασκευών, μετά από σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, προχώρησε ο ίδιος στην απομάκρυνσή τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εκτέλεση της διαδικασίας από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ωστόσο, παρά τη συμμόρφωσή του με την Πράξη Απομάκρυνσης, θα του επιβληθεί το προβλεπόμενο από τον νόμο πρόστιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Κασσάνδρας τονίζει πως συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια διασφάλισης της νομιμότητας και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον δημόσιο χώρο, με σεβασμό στο περιβάλλον, στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

