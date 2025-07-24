Ίδρυμα Ευγενίδου και ΙΕΠ: Στρατηγική συνεργασία για την αναβάθμιση της ναυτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η ενίσχυση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας προβλέπεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφηκε, σήμερα, μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία υλοποιείται μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, εντός του τρέχοντος σχολικού έτους αναμένεται η επιμόρφωση της πλειονότητας των εκπαιδευτικών ναυτικής ειδικότητας σε προηγμένους προσομοιωτές, η ολοκλήρωση νέων προγραμμάτων σπουδών για δύο μαθήματα ναυτικών ειδικοτήτων, καθώς και η παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.

Η συνεργασία αξιοποιεί τη βαθιά εμπειρία και την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των δύο φορέων για να στηρίξει την εκπαίδευση και να φέρει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και δεξιότητες στην τάξη. Κοινός παρονομαστής είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Μαζί με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δίνουμε σάρκα και οστά σε ένα νέο πρότυπο διασύνδεσης της εκπαίδευσης με τον κόσμο της παραγωγής, της τεχνολογίας και της ναυτιλίας – έναν τομέα που η χώρα μας διαθέτει παγκόσμιο αποτύπωμα. Δεν πρόκειται για μια ακόμη θεωρητική προσέγγιση ή έναν απλό εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αλλά για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και στην επαγγελματική προοπτική των μαθητών μας. Με όχημα την τεκμηριωμένη παιδαγωγική προσέγγιση του ΙΕΠ και την εμπειρία δεκαετιών του Ιδρύματος Ευγενίδου, δημιουργούμε τις βάσεις για την αναβάθμιση της ναυτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε ακράδαντα στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, με γνώμονα, πάντα, τις σύγχρονες εργασιακές ανάγκες. Στηρίζουμε και κυρίως στηριζόμαστε στη νέα γενιά της πατρίδας μας, για ένα δημόσιο σχολείο που προσφέρει ευκαιρίες, που δίνει προοπτική, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και προετοιμάζει υπεύθυνους, καταρτισμένους και αισιόδοξους πολίτες του αύριο».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, κατά τη διάρκεια την υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας δήλωσε πως «η σημερινή συμφωνία έρχεται να ενισχύσει το διαχρονικό όραμα του Ιδρύματος Ευγενίδου: να στηρίζουμε τη νέα γενιά με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί το μέλλον. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με το ΙΕΠ, φέρνουμε καινοτόμες μεθόδους, σύγχρονα προγράμματα και τεχνολογίες αιχμής στα σχολεία, ενισχύοντας την τεχνική και ναυτική εκπαίδευση και δίνοντας στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η επένδυση στη γνώση και στις δεξιότητες των νέων είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για το αύριο».

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας, τόνισε πως «μέσα από στοχευμένες στρατηγικές συμπράξεις καθιστούμε εφικτό έναν νέο εκπαιδευτικό ορίζοντα: διασυνδέουμε την τεχνική εκπαίδευση με απτές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και συντελούμε στη συνεχή βελτίωση της ναυτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει, με συνέπεια και καινοτομία, να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, επενδύοντας στις δεξιότητες του μέλλοντος».

Ο Πρόεδρους του ΙΕΠ, Σπυρίδων Δουκάκης ανέφερε ότι «με τη νέα αυτή συνεργασία, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της ναυτικής εκπαίδευσης. Επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς μας, εκσυγχρονίζουμε τα προγράμματα σπουδών και φέρνουμε τις δεξιότητες του μέλλοντος στο σχολείο. Τελικοί ωφελούμενοι είναι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, που δικαιούνται μια εκπαίδευση ουσιαστικά συνδεδεμένη με την κοινωνία και την αγορά εργασίας».

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι κύριοι άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων σε προηγμένους προσομοιωτές, εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων πλοιάρχων και μηχανικών με δεξιότητες αιχμής και φέρνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο σχολικό περιβάλλον.

Ανάπτυξη δύο βασικών μαθημάτων ναυτικής εκπαίδευσης, με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών, τη συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Προβολή και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω εκδηλώσεων και συνεργειών που αναδεικνύουν το κύρος των επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων.

Η εφαρμογή της συμφωνίας περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης, κοινοτικές πρακτικές, ψηφιακά εργαλεία, βιωματική μάθηση και διαθεματικές προσεγγίσεις, ενώ ξεκινά άμεσα με την επιμόρφωση της πλειονότητας των καθηγητών ναυτικής ειδικότητας, την ολοκλήρωση των νέων προγραμμάτων σπουδών και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.

Μακροπρόθεσμα, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για την αναβάθμιση και άλλων ειδικοτήτων της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

