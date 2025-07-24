Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πλησίον του τελωνείου της Κακαβιάς, η οποία προκάλεσε συναγερμό στις ελληνικές Αρχές. Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την αλβανική πλευρά σε δασική έκταση και πέρασε στην ελληνική επικράτεια στην περιοχή Νεοχώρι Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πλέον δεν υπάρχει μεγάλη δυναμική στη φωτιά και η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Έχει περάσει σε σημεία που έχει αρκετά βοσκοτόπια και το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο καπνός που υπάρχει στην περιοχή.

Με μήνυμα από το 112 γύρω στις 17.00 οι κάτοικοι στις περιοχές Νεοχώρι και Κτίσματα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δελβινάκι.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέσετς με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου κα υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους, έχει καεί ήδη μία κατοικία στην περιοχή, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών, όπως αναφέρει το epirusgate.gr,

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης ανέφερε νωρίτερα με ανάρτησή του στο Facebook πως εναέρια μέσα και πυροσβεστικά οχήματα πηγαίνουν προς Κακαβιά που η φωτιά είναι τεράστια στην αλβανική πλευρά.

Σημειώνεται πως οι καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους, δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.