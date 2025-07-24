Μία γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στη Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 50χρονη γυναίκα, ήταν σταθμευμένο έξω από το σούπερ μάρκετ και ξαφνικά, ανέπτυξε ταχύτητα και «εισέβαλε» μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα, αστυνομία και κλιμάκιο της τροχαίας, ώστε να ερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από τους τρεις τραυματίες τα δύο είναι παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παίδων Αγία Σοφία. Το ένα παιδί, ηλικίας 7 ετών είναι πιο σοβαρά, ενώ το άλλο παιδάκι, ηλικίας 11 ετών, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Το τρίτο άτομο είναι εργαζόμενη στο σούπερ μάρκετ, ηλικίας 45 ετών, η οποία μεταφέρεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. τα δύο παιδιά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Το πρώτο 7 ετών φέρει κακώσεις στη λεκάνη, νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου και υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο συνοδεία των γονέων του με ιδιωτικό όχημα.

Το δεύτερο παιδί 11 ετών, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα, ενδεχομένως να λάβει εξιτήριο ακόμη και σήμερα. Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο συνοδεία της μητέρας του.

Ελαφρά τραυματίστηκε και η εργαζόμενη στο σούπερ μάρκετ, η οποία πιθανότατα θα λάβει εξιτήριο σήμερα.

Η οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, όπου κρατείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.