Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία στο Ρέθυμνο, άνδρας ελληνικής καταγωγής τον οποίο κατήγγειλε η σύντροφος του στην αστυνομία, μετά από ξυλοδαρμό που δέχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα 29 ετών κατήγγειλε, ότι ο σύντροφος της 47 ετών, τα μεσάνυχτα ξεκίνησε να την χτυπάει στο πρόσωπο με πολλά χαστούκια, να την τραβάει από τα μαλλιά και να της σφίγγει το λαιμό. Η γυναίκα κατάφερε κάποια στιγμή να βγει από το σπίτι και έφτασε στην αστυνομική διεύθυνση όπου και κατήγγειλε την κακοποίηση της και τον ξυλοδαρμό.

Ο δράστης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ, πήγε αυτοβούλως και παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου και ανέφερε όλα όσα είχαν συμβεί, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η γυναίκα συνοδεύτηκε για εξέταση σε ιατροδικαστή, αρνήθηκε όμως την παραμονή της και φιλοξενία σε δομή κακοποιημένων γυναικών στο Ρέθυμνο. Ζήτησε παρά ταύτα να της χορηγηθεί η συσκευή του panic button, με τους αστυνομικούς να της το χορηγούν.

