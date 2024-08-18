Χαλκιδική: Στη δημοσιότητα σοκαριστικά βίντεο από την άγρια συμπλοκή στη Χαλκιδική

Σοκαρούν τα βίντεο από την άγρια συμπλοκή στo beach bar της Χαλκιδικής που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Στα πλάνα των βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, οι μέχρι εκείνη τη στιγμή αμέριμνοι θαμώνες, προσπαθούν να διαφύγουν πανικόβλητοι από το κατάμεστο beach bar.

Η ομάδα ασφαλείας του μπαρ της Χαλκιδικής, προσεγγίζει την παρέα των πελατών από τη Βουλγαρία, το βράδυ της Παρασκευής. Αμέσως αρχίζουν να λογομαχούν και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι θαμώνες έντρομοι απομακρύνονται τρέχοντας και το μαγαζί αδειάζει.

Οι δύο ομάδες εκτοξεύουν καρέκλες και άλλα αντικείμενα. Ένας από τους άνδρες της ασφάλειας του μαγαζιού βγάζει πιστόλι και πυροβολεί.

Ένα δεύτερο βίντεο πριν τους πυροβολισμούς, αποτυπώνει την παρέα των 7 πελατών από τη Βουλγαρία, να επιτίθεται με μανία στον συμπατριώτη τους και ιδιοκτήτη του beach bar.



Σε τρεις νέες συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή της Χανιώτης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Συνελήφθησαν, με το αδίκημα της συμπλοκής, ο 55χρονος Βούλγαρος ιδιοκτήτης αλλά και άλλοι δύο θαμώνες του beach bar που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Και οι τρεις νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Τις προηγούμενες ώρες συνελήφθησαν 5 Βούλγαροι που προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, της συμπλοκής και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Στην κατοχή των συλληφθέντων οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων γκλοπ, σπρέι πιπεριού και μαχαίρια.

