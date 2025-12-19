Έκλεισαν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση. Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 απόψε το βράδυ.

Οι αγρότες της Εύβοιας κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα κλείσουν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας διακόπτοντας τη κυκλοφορία και προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις αρχές για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής.

Στην πόλη της Χαλκίδας έχει κυριολεκτικά προκληθεί κομφούζιο στους δρόμους, καθώς τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα από τη διασταύρωση της Ριτσώνας μέχρι τη γέφυρα του Ευρίπου ενώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

Δείτε βίντεο:

