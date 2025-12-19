Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλκίδα: Στην υψηλή γέφυρα με τρακτέρ οι αγρότες - Κλειστή για 3 ώρες - Δείτε βίντεο

Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή η γέφυρα - Κομφούζιο στους δρόμους της Χαλκίδας - Μέχρι τη διασταύρωση της Ριτσώνας η ουρά των οχημάτων

Τρακτέρ Χαλκίδα

Έκλεισαν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση. Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 απόψε το βράδυ.

Οι αγρότες της Εύβοιας κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα κλείσουν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας διακόπτοντας τη κυκλοφορία και προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις αρχές για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής.

Στην πόλη της Χαλκίδας έχει κυριολεκτικά προκληθεί κομφούζιο στους δρόμους, καθώς τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα από τη διασταύρωση της Ριτσώνας μέχρι τη γέφυρα του Ευρίπου ενώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες τρακτέρ Χαλκίδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark