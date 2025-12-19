Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι μπάρες «σηκώνονται» αλλά τα μπλόκα παραμένουν

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, ωστόσο την ίδια ώρα δηλώνουν ότι προτίθενται να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά την περίοδο των εορτών.

Η στάση τους αναμένεται να ανακαθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, έχουν ωστόσο ήδη προαναγγείλει πως το Σαββατοκύριακο, θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οδηγών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την Τρίτη, έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να δώσουν στην κυκλοφορία τουλάχιστον δύο λωρίδες στο σημείο που έχουν στηθεί τα μπλόκα για τη διέλευση των οδηγών.

Κλειστά είναι από τις 12 το μεσημέρι, και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, στον κόμβο Μαλγάρων, με τους αγρότες να έχουν ανακοινώσει ότι θα τα κρατήσουν κλειστά έως την Τρίτη. Στη Νίκαια, από τις τέσσερις έως και τις επτά το απόγευμα θα είναι κλειστή η εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα αλλά και οι παρακαμπτήριες οδούς.

Στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του μπλόκου του Αγγελοκάστρου, θα κλείσουν για μια ώρα από τις 8 έως τις 9 το βράδυ, και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και οι παράδρομοι. Παράλληλα, συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία. Κλειστό μέχρι τις 20.00 το βράδυ για τα φορτηγά και τις νταλίκες, θα μείνει το τελωνείο του Προμαχώνα.

Θα επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από μία πρώτη καταμέτρηση, έχουν στηθεί 13 μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα και 11 στη νότια.

«Τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών υλοποιούνται», λέει η κυβέρνηση

Στοιχεία, με βάση τα οποία 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν υποβάλει οι αγρότες στις επαφές τους με την κυβέρνηση έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, δημοσιοποιούν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα άλλα επτά αιτήματα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, «δεν μπορούν να υλοποιούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

«Θυμίζουμε ότι πέραν των αιτημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μεταξύ των αιτημάτων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται και αυτό για τον εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η

επιστημονική κοινότητα».

Επίσης, απορρίπτονται τα αιτήματα της μεταφοράς της μη μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, των κατώτατων εγγυημένων τιμών, της κατάργησης του χρηματιστηρίου ενέργειας, της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, της διακοπής των εισαγωγών και του άμεσου διπλασιασμού των αγροτικών συντάξεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.