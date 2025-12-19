Οι αγρότες «έκοψαν» στα δύο την Αιτωλοακαρνανία

Πράξη έκαναν τις αποφάσεις που έλαβαν χθες οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς πριν από λίγο έκλεισαν για μία ώρα (μέχρι τις 21.00μ.μ.) την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Χαλικίου, με πρωτοβουλία του μπλόκου του Αγγελοκάστρου.

Την ίδια στιγμή, κλειστός είναι ο κόμβος του Πύργου, στην Ολυμπία Οδό, με την κυκλοφορία να εξυπηρετείται από τον κόμβο Αμαλιάδας.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να ανοίξουν διόδια, χωρίς ωστόσο μέχρι ώρας να είναι γνωστό το που και το πότε.

