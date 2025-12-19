Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό ενώ μάλιστα μέσα είχε ολόκληρη διμοιρία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε ελαφρά στη μύτη μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Σύμφωνα με τον τραυματισμένο συνοδηγό η κλούβα ήταν παραταγμένη κάθετα στον δρόμο και χωρίς φώτα.

«Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά την πρόσκρουση. Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.