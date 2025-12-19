Σχεδόν τρία χρόνια πέρασαν από την τελευταία «αερομαχία» μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο. Σήμερα Παρασκευή, ωστόσο, η... ησυχία που επικρατούσε στους αιθέρες του Αιγαίου «έσπασε», όταν τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Αμέσως απογειώθηκαν ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία εντόπισαν τα τουρκικά F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η εμπλοκή (εικονική αερομαχία) ήταν το επόμενο βήμα, ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο, όπου τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αποσύρθηκαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Συνολικά, σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, οι δύο από ζευγάρι F-16 και οι άλλες έξι από αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.

Πηγή: skai.gr

