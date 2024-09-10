Κρεμασμένος με σεντόνι μέσα στα κρατητήρια Χαλκίδας βρέθηκε χθες το βράδυ κρατούμενος για κλοπές.

Τον βρήκε ο φύλακας των κρατητηρίων και αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας.

Σύμφωνα με το eviathema, τόσο ο αξιωματικός υπηρεσίας όσο και ο φύλακας της βάρδιας αντιμετωπίζουν κατηγορία για πρόκληση θανάτου από αμέλεια.

Άθλιες οι συνθήκες στα κρατητήρια Χαλκίδας

Το καλοκαίρι είχε επισκεφτεί την αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας κλιμάκιο του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και είχε κρίνει τα κρατητήρια Χαλκίδας ακατάλληλα.

