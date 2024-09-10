Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σουτζουκάκια λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων», έτους 2024, προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με την εμπορική ονομασία «ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ», ημερομηνία παραγωγής 03-09-2024 και ημερομηνία λήξης 13-09-2024 που παράγεται από την εταιρεία ΥΙΟΙ ΓΟΥΓΟΥΣΗ Ο.Β.Ε.Ε. στο 12ο χλμ. Ε.Ο. Καστοριάς-Κορησού.

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.