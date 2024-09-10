Του Μάκη Συνοδινού

Ληστεία μετά πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυκαβηττού στο Αιγάλεω όταν δυο άγνωστοι σταμάτησαν 39χρονο και προκειμένου να του αποσπάσουν την τσάντα που κρατούσε τον πυροβόλησαν στο πόδι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr ο 39χρονος είναι χρυσοχόος και μέσα στην τσάντα μετέφερε τιμαλφή.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση πιστεύουν πως η ληστεία ήταν στοχευμένη καθώς οι δράστες είχαν βάλει στο μάτι τον 39χρονο χρυσοχόο.

Το θύμα της ληστείας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

