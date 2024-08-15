Τέλος στη ζωή του έδωσε τα ξημερώματα 42χρονος, στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο 42χρονος ήταν υπόδικος για ληστείες και για παράβαση νόμου περί όπλων. Είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για τη μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα Λάρισας.

Όπως έγινε γνωστό, κρεμάστηκε, χρησιμοποιώντας σεντόνι. Εντοπίστηκε γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

