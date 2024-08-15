Λογαριασμός
Κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έβαλε τέλος στη ζωή του τα ξημερώματα

Ο 42χρονος χρησιμοποίησε σεντόνι για να κρεμαστεί στο κελί του

Φυλακή

Τέλος στη ζωή του έδωσε τα ξημερώματα 42χρονος, στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο 42χρονος ήταν υπόδικος για ληστείες και για παράβαση νόμου περί όπλων. Είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για τη μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα Λάρισας.

Όπως έγινε γνωστό, κρεμάστηκε, χρησιμοποιώντας σεντόνι. Εντοπίστηκε γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη κρατούμενος Αυτοκτονία
