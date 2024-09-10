Παράσυρση 17χρονης πεζής με εγκατάλειψη σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κανάρη, όταν, υπό άγνωστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τη 17χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το κορίτσι και το μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οδηγού.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

