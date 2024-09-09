Στην Αστυνομική Διεύθυνση και την Ασφάλεια Πάτρας μεταφέρθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας, 29χρονος κρατούμενος.

Είχε συλληφθεί για ρευματοκλοπή αλλά κατέληξε να κατηγορείται για επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, εξύβριση και απειλή κατά αστυνομικού.

Όλα αυτά καθώς το απόγευμα του Σαββάτου,σύμφωνα με το aigiovoice.gr και ενώ κρατούνταν στο Αστυνομικό τμήμα Αιγίου, επιτέθηκε φραστικά αλλά και ρίχνοντας νερό και καφέ, σε βάρος 44χρονου αστυνομικού.

Μάλιστα έκανε και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς για το χρώμα του δέρματος του, αλλά και για την ιδιότητα του ως αστυνομικός.

Ενώ δεν δίστασε να τον απειλήσει ότι θα σκότωνε τον ίδιο και την οικογένεια του όταν θα έβγαινε έξω.

Ο κρατούμενος ήταν σε κατάσταση αμόκ χτυπώντας και τραντάζοντας τα κάγκελα του κρατητηρίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία με τις παραπάνω κατηγορίες και πράξεις και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τα περαιτέρω.

