Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση - Αναφορές για τραυματίες

Πανικός επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Χαλάνδρι, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 65-67, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση παρασύροντας τρεις γυναίκες.

Από την πρόσκρουση του ΙΧ, που έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες τραυματίστηκαν ελαφρά τα τρία άτομα που βρίσκονταν στη στάση. Οι τρεις γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τις δυο να φέρουν πιο ελαφρά τραύματα, και τη μια πιο σοβαρά, αλλά να είναι εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του ΙΧ σταμάτησε λίγα μέτρα πιο μακριά, έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι καθώς φέρεται να αυτοτραυματίστηκε μετά το ατύχημα, και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα (24-5-2025) και περί ώρα 19:45 όχημα με οδηγό άτομο ελληνικής καταγωγής, ενώ κινούταν επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε -3- γυναίκες, οι οποίες ανέμεναν σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και συνέχισε την πορεία του, όπου σε κοντινή απόσταση ακινητοποίησε το όχημα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον οδηγό να φέρει τραύμα στο λαιμό και το στήθος, ενώ κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε μαχαίρι.

Ο οδηγός, του οποίου το ιατρικό ιστορικό ερευνάται, διακομίστηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο.

