Συνεχίζονται τα προβλήματα στα αεροδρόμια λόγω των θυελλωδών νοτίων ανέμων που πνέουν στην Κρήτη, επηρεάζοντας σημαντικά ορισμένες αεροπορικές πτήσεις, καθώς και τη λειτουργία του αεροδρομίου "Νίκος Καζαντζάκης", από το πρωί έως αργά το απόγευμα του Σαββάτου (24/05).

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, πτήση από το Βίλνιους της Λιθουανίας δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λόγω των ισχυρών ανέμων. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση αναμένεται να επαναληφθεί αργότερα με διαφορετικό αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα επίσης, δύο προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις, μία από τη Ζυρίχη και μία από τις Βρυξέλλες, δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων που πνέουν απ' το πρωί. Οι πιλότοι, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια προσγείωσης, έλαβαν εντολή να γυρίσουν τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας για λόγους ασφαλείας.

Η ένταση των ανέμων ξεπερνούσε σε στιγμές τα όρια ασφαλούς προσγείωσης, με ριπές που άγγιζαν ακόμη και τα επτά μποφόρ, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες για τους χειριστές των αεροσκαφών.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν για την κατάσταση και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα μέχρι να επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να πραγματοποιηθεί κανονικά το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι νοτιάδες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

