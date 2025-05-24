Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τέσσερα νέα κρούσματα στρεπτόκοκκου σε σχολεία του δήμου Δέλτα

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί ο Δήμος Δέλτα, έπειτα από την επιβεβαίωση τεσσάρων κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής λοίμωξης σε μαθητές σχολείων στις κοινότητες Κυμίνων και Σίνδου, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, οι υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κινητοποίηση, ενώ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πραγματοποιούνται προληπτικές απολυμάνσεις στα σχολικά συγκροτήματα όπου εντοπίστηκαν τα περιστατικά. Οι απολυμάνσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 23 Μαΐου και συνεχίζονται το Σάββατο 24 Μαΐου.

Η Δημοτική Αρχή τονίζει πως τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, με βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας των παιδιών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για επαγρύπνηση και άμεση αναγνώριση συμπτωμάτων όπως πυρετός, πονόλαιμος, εξανθήματα ή αίσθημα κόπωσης. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, συστήνεται η άμεση επικοινωνία με ιατρό και η ενημέρωση της διεύθυνσης του σχολείου, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα.

Ο Δήμος προτρέπει επίσης στην αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής — όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η κάλυψη στόματος και μύτης κατά το βήχα ή το φτέρνισμα — καθώς και στον τακτικό αερισμό των εσωτερικών χώρων.

Τέλος, ο Δήμος Δέλτα διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για κάθε σχετική εξέλιξη.

Κρούσμα στρεπτόκοκκου σε νήπιο στην Καλαμαριά

Νωρίτερα νέο κρούσμα στρεπτόκοκκου σε νήπιο εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης στον Δήμο Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κλειστό θα παραμείνει την προσεχή Δευτέρα, 26 Μαΐου, το σχολικό συγκρότημα στην Πλατεία Σκρα, όπου στεγάζονται το 5ο και το 13ο Δημοτικά Σχολεία καθώς και το 27ο Νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Σάββατο 24/5 έως και τη Δευτέρα 26/5 και το Κλειστό Γυμναστήριο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Καλαμαριάς, “το σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων θα απολυμανθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 το σχολικό συγκρότημα στην Πλατεία Σκρα, όπου στεγάζονται το 5ο και το 13ο Δημοτικά Σχολεία καθώς και το 27ο Νηπιαγωγείο, θα παραμείνει κλειστό, καθώς διαπιστώθηκε κρούσμα στρεπτόκοκκου σε νήπιο.

Επιπλέον, κλειστό θα παραμείνει από σήμερα Σάββατο 24/5 έως και τη Δευτέρα 26/5 το Κλειστό Γυμναστήριο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το σύνολο των σχολικών εγκαταστάσεων θα απολυμανθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων του συγκροτήματος, οι οποίοι έχουν λάβει οδηγίες να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών. Παράλληλα, υπήρξε άμεση και στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του κρούσματος.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης του ΕΟΔΥ και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα με απόλυτη υπευθυνότητα και προτεραιότητα την υγεία των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση».

