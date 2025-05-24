Η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει την Κρήτη, προκαλώντας σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, κυρίως στο Ηράκλειο. Η Περιφέρεια Κρήτης, με επίσημο έκτακτο δελτίο, καλεί τον πληθυσμό να τηρήσει αυστηρά τις οδηγίες για την προστασία της υγείας, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιμείνει και την Κυριακή.

Σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή στην Κρήτη λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης (ΑΣ10).

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προβαίνει στις παρακάτω συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας:

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα καρδιοπαθείς παιδιά καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Συστάσεις στον γενικό πληθυσμό

Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό.

Επιπλέον, συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού:

Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εντός της ζώνης εκδήλωσης του επεισοδίου κι επηρεάζονται από τη μεταφορά της σκόνης προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).

Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου για να αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού.

Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρήση αεροζόλ και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.