Κρούσμα μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε Γυμνάσιο του Βύρωνα, με αποτέλεσμα η σχολική μονάδα να μείνει κλειστή για δύο ημέρες.

Η μαθήτρια νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» και σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η ΕΡΤ είναι καλά στην υγεία της.

Το σχολείο, ωστόσο, έκλεισε για προληπτικούς λόγους και τα μαθήματα πραγματοποιούνται για δύο ημέρες μέσω τηλεκπαίδευσης, μετά από σύμφωνη απόφαση της διευθύντριας και του δημάρχου.

Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα μια 16χρονη μαθήτρια που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και πραγματοποίησε διερεύνηση των επαφών.

Έχει δοθεί χημειοπροφύλαξη στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της μαθήτριας και είναι σε επαγρύπνηση.

Πηγή: skai.gr

