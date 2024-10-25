Σε μηνιγγίτιδα οφείλεται η λιποθυμία μαθήτριας χθες στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζονται το 6ο το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες το πρωί στη διάρκεια μαθημάτων το κορίτσι λιποθύμησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μαθήτρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας με μηνιγγίτιδα όπως προέκυψε από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την σχολική μονάδα που αποφάσισε για προληπτικούς υγειονομικούς λόγους να παραμείνει κλειστή.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης του Σχολείου έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε πριν από λίγο από το Νοσοκομείο, να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο πρόληψης και να αποφύγουμε τους κλειστούς χώρους και τις επαφές. Δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση για ότι συνέβη. Θα σας ενημερώσουμε αλλά το σχολείο θα μείνει σήμερα κλειστό.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αννα Μαστοράκου σύμφωνα με την εφημερίδα "Γνώμη" αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση πως θα πρέπει και οι συμμαθητές της μαθήτριας να προσέξουν αν έχουν κάποιο εξάνθημα ή παρουσιάσουν πυρετό και άμεσα να μεταβούν στο Νοσοκομείο.

