Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ζωντανά από Αίγινα, Αγκίστρι και Κόρινθο - Δείτε το trailer

Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει τα ρεπορτάζ της ζωντανά από την Κορινθία, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Αύγουστος 2025, παραλία Αγία Μαρίνα Αίγινας. Μια γυναίκα λιποθυμά ενώ κολυμπά και συνέρχεται μετά από ΚΑΡΠΑ. Μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά καταλήγει, περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν ήρθε ποτέ, αφού δεν υπήρχε οδηγός σε βάρδια. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, μια γυναίκα τραυματίζεται στον ώμο μετά από πτώση στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου και μεταβαίνει στο κέντρο υγείας με περιπολικό της αστυνομίας ύστερα από 45 λεπτά.=

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του μεγάλου μας δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη. Ο χρόνος όμως, στο εξοχικό σπίτι του στο Βραχάτι μοιάζει σα να σταμάτησε στο τελευταίο βράδυ που βρέθηκε εκεί. Ήταν Ιούλιος του 2016, μετά από μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του την ήμερα των γενεθλίων του στην παραλία στο Βραχάτι. Η κόρη του Μαργαρίτα κι ο εγγονός του Άγγελος, μας άνοιξαν το σπίτι και την καρδιά τους και μοιράστηκαν μαζί μας τις πιο όμορφες στιγμές δίπλα του σε αυτό τον τόπο.

Στην Αίγινα, τα καΐκια-μανάβικα στον μόλο του νησιού είναι σταθμός για ξένους και ντόπιους. Όταν το 1942, 12 τέτοια καΐκια ξεκίνησαν να λειτουργούν, ήταν ο κύριος τρόπος προμήθειας οπωροκηπευτικών. Σήμερα, δύο μόνο καΐκια συνεχίζουν την παράδοση. Φορτωμένα με φρέσκα λαχανικά, φρούτα αλλά και παραδοσιακά προϊόντα από το νησί, περιμένουν τους περαστικούς.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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