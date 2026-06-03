Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του ταραχώδους γάμου του με την Κάρε Ότις, ο Μίκι Ρουρκ αποφάσισε να αναφερθεί δημόσια στη σχέση τους και να της ζητήσει συγγνώμη, μέσα από μια αμήχανη και μάλλον ασυνάρτητη ανάρτηση στο Instagram.

Ο 73χρονος ηθοποιός, γνωστός από ταινίες όπως το «Angel Heart» και το «Wild Orchid», έγραψε ότι έκανε «ένα τρομερό λάθος» και πως η ευθύνη δεν ανήκε στην πρώην σύζυγό του, αλλά αποκλειστικά στον ίδιο. «Ήμουν ανόητος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, αφήνοντας να εννοηθεί πως μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο γάμος τους.

Mickey Rourke Expresses Regret in Reflective Instagram Comment About Ex-Wife Carre Otis: 'I Was a Fool' https://t.co/Vn1FviQNQO — People (@people) June 3, 2026

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της αισθησιακής ταινίας «Wild Orchid», που κυκλοφόρησε το 1989. Η χημεία τους πέρασε γρήγορα και στην πραγματική ζωή, με το ζευγάρι να παντρεύεται το 1992.

Ο γάμος τους, ωστόσο, κάθε άλλο παρά παραμυθένιος υπήρξε. Η Κάρε Ότις έχει περιγράψει στα απομνημονεύματά της, «Beauty, Disrupted: A Memoir», μια σχέση γεμάτη εντάσεις, φόβο και τραυματικές στιγμές. Ο Ρουρκ είχε συλληφθεί το 1994 για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το μοντέλο είχε μιλήσει και για ένα σοκαριστικό περιστατικό, όταν τραυματίστηκε από όπλο που, όπως είχε υποστηρίξει, εκείνος είχε βάλει στην τσάντα της χωρίς να το γνωρίζει.

Σύμφωνα με την ίδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε όταν πέταξε την τσάντα, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο στήθος και να περνά πολύ κοντά από την καρδιά της. Η Ότις είχε χαρακτηρίσει το γεγονός «φρικτό ατύχημα», λέγοντας πως στάθηκε απίστευτα τυχερή που δεν έχασε τη ζωή της.

Στο βιβλίο της, αλλά και σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Κάρε Ότις έχει μιλήσει ανοιχτά όχι μόνο για τον γάμο της με τον Ρουρκ, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από πολύ νεαρή ηλικία στον χώρο του μόντελινγκ. Έχει αναφερθεί στη μάχη της με την ανορεξία, σε προβλήματα υγείας, αλλά και σε σεξουαλική κακοποίηση που, όπως έχει καταγγείλει, υπέστη όταν ήταν ακόμη έφηβη. Η ίδια έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της μακριά από το Χόλιγουντ. Από το 2005 είναι παντρεμένη με τον Μάθιου Σάτον και ζει στην κομητεία Σονόμα μαζί με τις δύο κόρες τους, Κάγια και Τζέιντ.

Πηγή: skai.gr

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