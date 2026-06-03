Πανελλαδικές: Υποψήφιος στα Χανιά πήγε με «σκονάκια» στα χέρια και μηδενίστηκε

Το γραπτό ενός υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων μηδενίστηκε χτες, Τρίτη, σε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο μαθητής που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, φέρεται να αγνόησε τον κανονισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε γράψει «σκονάκια» στα χέρια του.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τους επιτηρητές, το γραπτό του μηδενίστηκε.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης, σημειώνοντας πως κατά τα άλλα οι εξετάσεις εξελίσσονται ομαδά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

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