Σήμερα ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο του 12χρονου που έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2017, όταν παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του ΟΣΕ στη Λάρισα.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας κάθονται ο μηχανοδηγός της μοιραίας αμαξοστοιχίας και ο προϊστάμενός του, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν αθωωθεί.

Ο άτυχος Κωνσταντίνος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά την παράσυρσή του από την αμαξοστοιχία, για να υποκύψει στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα.

Συγκίνησε ο παππούς του μικρού Κωνσταντίνου: «Είναι κρίμα να χάνονται αθώες ζωές»

Με πανό που αναγράφουν «Δολοφόνε, ζητούμε δικαίωση για τον μικρό Κωνσταντίνο» συγγενείς του αδικοχαμένου παιδιού βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

«Δεν έχουμε κάτι με τον οδηγό, απλά να τους γίνει μάθημα να είναι πιο προσεκτικοί σε κατοικημένες περιοχές» δήλωσαν στο onlarissa.gr

«Είναι κρίμα να χάνονται αθώες ζωές» είπε συγκινημένος ο παππούς του άτυχου Κωνσταντίνου.

