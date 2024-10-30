Λογαριασμός
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Στο δεύτερο όροφο - Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους - Πάνω από δέκα πυροσβέστες στο σημείο

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, σε διαμέρισμα 2o ορόφου επί της οδού Αγ. Παρασκευής στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

