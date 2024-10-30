Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, σε διαμέρισμα 2o ορόφου επί της οδού Αγ. Παρασκευής στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αγ. Παρασκευής του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2024

Πηγή: skai.gr

