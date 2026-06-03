ΟΟΣΑ: Στο 1,9% η ανάπτυξη, στο 4,2% ο πληθωρισμό το τρέχον έτος

Ισχυρή ανάπτυξη, χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα «βλέπει» για το τρέχον έτος ο ΟΟΣΑ, στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμια οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, διαμορφούμενη στο 1,9% το 2026 και στο 2,0% το 2027.

Οι εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα ενισχύσουν την κατανάλωση, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, ωθούμενος από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, πριν υποχωρήσει στο 2,6% το 2027.

Οι εξαγωγές προβλέπεται να ανακάμψουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς θα βελτιώνεται η διεθνής ζήτηση.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν από το τρίτο τρίμηνο και μετά, όπως εκτιμάται. Προσθέτει ότι μια καλύτερη από την αναμενόμενη επέκταση του τουρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη, ενώ καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει επίσης σημαντικά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για την περίοδο 2026-2027. Όπως σημειώνει, η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία μείωση του χρέους θα πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα, καθώς οι προκλήσεις που απορρέουν από τη γήρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν μεγάλες. Ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των προσπαθειών για τη μείωση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση των δαπανών στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.

Επίσης, τονίζει ότι τα πρόσφατα μέτρα στήριξης έναντι της αύξησης των τιμών ενέργειας θα πρέπει να αποσυρθούν γρήγορα, καθώς οι πιέσεις στις τιμές θα υποχωρούν. Προσθέτει, επιπλέον, ότι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και έκδοσης αδειών για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συνέβαλλε στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, με κινητήριους μοχλούς τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας εξακολούθησαν να δείχνουν επέκταση στις αρχές του 2026, όμως οι δείκτες εμπιστοσύνης επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, ιδίως μεταξύ των καταναλωτών και στη βιομηχανία.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το 2025, αλλά αυξήθηκε τους πρώτους μήνες του 2026. Οι πιέσεις στην αγορά εργασίας παραμένουν υψηλές, ιδίως στις κατασκευές, παρά τις ενδείξεις χαλάρωσης σε άλλους κλάδους.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο του 2026, λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας και της επίμονης αύξησης των τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Η αύξηση των πραγματικών μισθών παρέμεινε ανθεκτική, ενώ οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 4,5% τον Απρίλιο του 2026.

Η ετήσια αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στο 7,6% τον Μάρτιο του 2026, στηριζόμενη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του δανεισμού προς τα νοικοκυριά.

Η ανάπτυξη του τουρισμού παρέμεινε ισχυρή, με τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται περαιτέρω και τα ποσοστά κρατήσεων να παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά στις αρχές του 2026.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ωστόσο ότι οι επιπτώσεις της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να γίνονται εμφανείς. Οι σταθμισμένες μέσες τιμές χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξήθηκαν κατά 16% από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Το μερικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ επηρεάζει επίσης τις εξαγωγές υπηρεσιών και τις εισαγωγές ενέργειας.

Αν και οι Έλληνες εφοπλιστές αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, κυρίως σε φορτηγά πλοία χύδην φορτίου και πετρελαιοφόρα, οι διαταραχές έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε αυξημένη ζήτηση. Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούσαν στο 93% της συνολικής ενεργειακής προσφοράς, καθιστώντας την εξωτερική θέση της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους

Ο ΟΟΣΑΑ προβλέπει υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, ύψους 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και 2,7% του ΑΕΠ το 2027, μετά το ιστορικά υψηλό πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ το 2025, υπό την προϋπόθεση σύσφιξης της δημοσιονομικής στάσης κατά 0,4% του ΑΕΠ μεταξύ 2025 και 2027. Εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα ανέρχονται σε 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και 1,0% του ΑΕΠ το 2027, αντανακλώντας κυρίως μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για εργαζομένους, συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και οικογένειες, καθώς και αύξηση των δαπανών για την άμυνα και την ασφάλεια.

Οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,2% του ΑΕΠ από το 2025 στο 2026, ενώ οι εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αυξηθούν από 2,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4% του ΑΕΠ το 2026, πριν αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά.

Τα προσωρινά μέτρα στήριξης για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ενέργειας, τα οποία εισήχθησαν τον Μάρτιο του 2026 και προβλέπεται να διαρκέσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλαμβάνουν μη στοχευμένες επιδοτήσεις τιμών για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και στοχευμένες επιδοτήσεις καυσίμων οδικών μεταφορών και εισοδηματική στήριξη για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού το 2027 θα στηρίξουν περαιτέρω τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Η ανάπτυξη θα παραμείνει ανθεκτική

Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει ανθεκτικός, στο 1,9% το 2026 και στο 2,0% το 2027.

Προσθέτει δε ότι η αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων, με τη βοήθεια της συνεχιζόμενης αύξησης της απασχόλησης και της φορολογικής και δημοσιονομικής στήριξης, θα ενισχύσει την κατανάλωση.

Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων προβλέπεται να μετριαστεί το 2027, καθώς θα αποσύρονται σταδιακά οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από την άλλη, η αύξηση των εξαγωγών θα επιταχυνθεί σταδιακά, καθώς θα ενισχύεται η εξωτερική ζήτηση.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προβλέπεται να φτάσει το 4,2% το 2026, εν μέσω υψηλότερων διεθνών τιμών ενέργειας, και να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027, καθώς θα εξασθενεί το ενεργειακό σοκ, με τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες να παραμένει αυξημένος.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη πάντως, σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά. Οι ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται από ισχυρότερη από την αναμενόμενη επίδοση του τουρισμού, ενώ καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή παρατεταμένες διαταραχές στην αγορά ενέργειας θα επιβάρυναν τις προοπτικές.

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης ότι η διατήρηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ σε ταχεία πτωτική πορεία παραμένει κρίσιμη, δεδομένου του ακόμη υψηλού επιπέδου χρέους και των μεγάλων πιέσεων στις δαπάνες από την κλιματική αλλαγή και τη γήρανση του πληθυσμού.

Ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως σημειώνει, θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θα χρειαστεί ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα μειώνεται το χρέος.

Η συνέχιση των προσπαθειών για τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών ρυθμίσεων, τη χαλάρωση των περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες και την αναπροσαρμογή των πολιτικών της αγοράς εργασίας προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας κατάρτισης και συμβουλευτικής θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις, θα βελτίωνε την παραγωγικότητα της εργασίας και θα μείωνε τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας από ανανεώσιμες πηγές, όμως η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει υψηλή, ιδίως στις μεταφορές και στη στέγαση.

Η διευκόλυνση των επενδύσεων στην παραγωγική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω περαιτέρω απλοποίησης και εξορθολογισμού των διαδικασιών αδειοδότησης και έκδοσης αδειών, θα συνέβαλλε στην επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Πρόσθετη στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για ενεργειακές ανακαινίσεις και ηλεκτρικά οχήματα θα στήριζε επίσης τις επενδύσεις για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στους τομείς των μεταφορών και της στέγασης.

Πηγή: skai.gr

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