Ο όμιλος CSG εξασφάλισε συμβόλαια για πυροκροτητές πυρομαχικών αξίας δεκάδων εκατ. ευρώ από δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ

Ο παγκόσμιος βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος CSG ανακοίνωσε πως εξασφάλισε δύο σημαντικά συμβόλαια για την προμήθεια μηχανικών και ηλεκτρονικών πυροκροτητών για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος, συνολικής αξίας αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα εξαρτήματα παραγγέλθηκαν από δύο Ευρωπαίους πελάτες σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η παραγωγή των ηλεκτρονικών πυροκροτητών θα πραγματοποιηθεί επίσης με τη συμμετοχή της Fuchs Electronics Europe, μιας νέας εταιρείας που θα συσταθεί στη Σλοβακία από τον όμιλο CSG και τη νοτιοαφρικανική Reunert. Πρόκειται για μακροχρόνια συμβόλαια, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τα νέα συμβόλαια αποτελούν συνέχεια των μακροχρόνιων προσπαθειών του ομίλου CSG να ενισχύσει τις παραγωγικές και τεχνολογικές του δυνατότητες στον τομέα των πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη ζήτηση από Ευρωπαίους πελάτες για στρατηγικής σημασίας εξαρτήματα και αναδεικνύουν τη σημασία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, επισημαίνει η εταιρεία.

«Τα συμβόλαια αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος CSG συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών παικτών στον τομέα των πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος και συγχρόνως αποτελεί κατασκευαστή κρίσιμων εξαρτημάτων. Οι πυροκροτητές αποτελούν στρατηγικής σημασίας και τεχνολογικά απαιτητικά υποσυστήματα των πυρομαχικών πυροβολικού. Η Fuchs Electronics Europe θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των συγκεκριμένων συμβολαίων, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Fuchs με τη βιομηχανική βάση του ομίλου CSG στη Σλοβακία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών πυροκροτητών για πελάτες από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και για άλλους Ευρωπαίους κατασκευαστές πυρομαχικών,» δήλωσε ο Jan Marinov, CEO του τομέα CSG Defence Systems του ομίλου CSG.

Ο πυροκροτητής αποτελεί κρίσιμο εξάρτημα κάθε βλήματος πυροβολικού. Καθορίζει πότε και με ποιον τρόπο θα ενεργοποιηθεί η πυροδότηση. Στα σύγχρονα πυρομαχικά πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών διαμετρήματος 155 mm, οι πυροκροτητές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμα του πυρομαχικού, αλλά και ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή του αξιοποίηση σε διαφορετικά σενάρια.

Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί πυροκροτητές μπορούν να ενεργοποιηθούν με διάφορους τρόπους: κατά την πρόσκρουση στον στόχο, με καθυστέρηση μετά την πρόσκρουση, σε προκαθορισμένο χρόνο κατά την πτήση ή στον αέρα, σε συγκεκριμένο ύψος πάνω από τον στόχο (airburst). Σε σύγκριση με τους μηχανικούς πυροκροτητές, προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, αυξημένη ευελιξία χρήσης και καλύτερη συμβατότητα με σύγχρονα συστήματα ελέγχου πυρός. Η παραγωγή τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ηλεκτρονικά υψηλής ακρίβειας, ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση και αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

«Σήμερα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα όχι μόνο στην ίδια την παραγωγή πυρομαχικών, αλλά και στην παραγωγή των σημαντικότερων εξαρτημάτων τους. Γι’ αυτό ο όμιλος CSG επενδύει στην καθετοποίηση, στην τεχνογνωσία και στην ανάπτυξη παραγωγής στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να αναπληρώνουν τα αποθέματα σύγχρονων πυρομαχικών και να παραμείνουμε ένας αξιόπιστος εταίρος για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ,» πρόσθεσε ο Marinov.

Η Fuchs Electronics Europe θα συσταθεί από τον όμιλο CSG και τη νοτιοαφρικανική Reunert. Μέσω αυτής της επένδυσης, ο όμιλος CSG θα καταστεί ένας από τους λίγους ευρωπαίους κατασκευαστές ηλεκτρονικών πυροκροτητών. Η ίδρυση της Fuchs Electronics Europe θα ολοκληρωθεί μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και εκπληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις της συναλλαγής.

Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ZVS Holding στο Dubnica nad Váhom στη Σλοβακία, αξιοποιώντας την υφιστάμενη βιομηχανική υποδομή του ομίλου CSG. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος κατασκευαστής ηλεκτρονικών πυροκροτητών και θα τους προμηθεύει όχι μόνο στον όμιλο CSG, αλλά και σε άλλους ευρωπαίους παραγωγούς πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος.

Τεχνολογικός εταίρος της εταιρείας είναι η Fuchs Electronics, που ανήκει στη Reunert. Η Fuchs Electronics είναι διεθνώς αναγνωρισμένος κατασκευαστής ηλεκτρονικών πυροκροτητών με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό. Παρέχει βασική τεχνολογία, τεχνογνωσία ανάπτυξης και εμπειρία στην παραγωγή σύγχρονων πυροκροτητών για διεθνείς πελάτες στη συγκεκριμένη κοινοπραξία. Από την πλευρά του, ο όμιλος CSG συνεισφέρει τη βιομηχανική του βάση, τις παραγωγικές του υποδομές, την τεχνογνωσία στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, καθώς και την εμπειρία του στην παραγωγή και προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος.



Πηγή: skai.gr

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