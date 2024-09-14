Το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε απόψε με τη «χρυσή κορδέλα» (Golden ribbon), σύμβολο της μάχης κατά του καρκίνου σε παιδιά και εφήβους.

Ο φωτισμός έγινε καθώς η Βουλή συμμετέχει στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική ηλικία».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπολογίζεται ότι 400.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 0-19 ετών διαγιγνώσκονται με κάποια μορφή καρκίνου ετησίως, ενώ στην Ελλάδα νοσούν κάθε χρόνο 350 παιδιά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου ένα παιδί ημερησίως. Ο μήνας Σεπτέμβριος αποτελεί μια παγκόσμια εκστρατεία αφύπνισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για έγκυρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Η πρωτοβουλία για την προβολή του κοινωνικού μηνύματος ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Καρκινάκι – Ενημέρωση για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική ηλικία» σε συνεργασία με την πρωτοβουλία «WinCancer».

