Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γαμβέτα με Θεόδωρου Νατσίνα, στην περιοχή της Ανάληψης.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες και απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

